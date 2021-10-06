  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. В ПСЖ недовольны интервью Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ПСЖ недовольны интервью Мбаппе

Франция
(2 голосов)

Игрок не спросил разрешения в клуба

В ПСЖ недовольны интервью Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство "ПСЖ" осталось недовольно тем, что форвард команды Килиан Мбаппе в одном из последних интервью намекал на желание уйти в "Реал", сообщает AS.

Форвард сказал, что не хочет продлевать контракт с парижанами. По информации источника, нападающий дал интервью без разрешения клуба.

В августе появилась информация, что "Реал" предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но "ПСЖ" отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за "ПСЖ", на его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...