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В ПСЖ недовольны интервью Мбаппе
Игрок не спросил разрешения в клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "ПСЖ" осталось недовольно тем, что форвард команды Килиан Мбаппе в одном из последних интервью намекал на желание уйти в "Реал", сообщает AS.
Форвард сказал, что не хочет продлевать контракт с парижанами. По информации источника, нападающий дал интервью без разрешения клуба.
В августе появилась информация, что "Реал" предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но "ПСЖ" отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за "ПСЖ", на его счету 5 голов и 5 результативных передач.
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