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Мбаппе жертвует все призовые со сборной Франции на благотворительность
Не настолько плох, как все думают?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе жертвует все призовые, полученные в сборной Франции, на благотворительность, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.
Since his first cap in 2017, Kylian Mbappé has donated all of his earnings with the French national team to charity - around €1.5m over the last four years. (L'Éq)— Get French Football News (@GFFN) October 6, 2021
Сообщается, что за четыре года форвард пожертвовал примерно 1,5 миллиона евро.
Мбаппе дебютировал за сборную Франции в марте 2017 года. В 49 матчах он забил 17 голов, а в 2018 году выиграл Чемпионат мира.
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