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Мбаппе жертвует все призовые со сборной Франции на благотворительность

Франция
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Мбаппе жертвует все призовые со сборной Франции на благотворительность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе жертвует все призовые, полученные в сборной Франции, на благотворительность, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Сообщается, что за четыре года форвард пожертвовал примерно 1,5 миллиона евро.

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Мбаппе дебютировал за сборную Франции в марте 2017 года. В 49 матчах он забил 17 голов, а в 2018 году выиграл Чемпионат мира.

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В статье: Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 19:39
Бешеный миллионер! ©
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