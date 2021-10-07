Месси: Я не ошибся, перейдя в Пари Сен-Жермен

В эксклюзивном интервью журналу France Football форвард "ПСЖ" Лионель Месси впервые детально поговорил со СМИ с момента присоединения к французскому гранду. На данный момент редакция журнала уже привела одну фразу из беседы с аргентинцем, полный разговор будет опубликован в субботу, 9 октября.

"Я не ошибся, перейдя в "Пари Сен-Жермен".

Месси провел 5 матчей за парижан во всех соревнованиях и забил 1 гол. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" Лионелю ассистировал Килиан Мбаппе. Аргентинский нападающий распечатал ворота Эдерсона ударом в девятку.

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