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Приехали не в тот город, а потом бежали до стадиона. Клуб из Франции забавно вылетел из Кубка страны
Из серии "И такое бывает"
DR
Футбольный клуб "Тарб" из четвертого дивизиона Франции получил техническое поражение на стадии четвертого раунда Кубка страны – об этом информирует издание Centre Presse Aneyron. Матч должен был пройти для команды на выезде – в городе Вабр-л'Аббеи.
Водитель автобуса указал место назначения в навигаторе, однако в ситуацию вмешался тренер, который заявил, что якобы знает более короткий путь. Вот, правда, вместо Вабр-л'Аббеи горе-путешественники в итоге указали Вабр – и ошиблись почти на 100 километров.
Вы думаете, что это конец истории? Нет! Когда стало понятно, что была допущена ошибка, водитель все-таки взял правильный курс. Только доехать на поединок вовремя далее им помешала велосипедная гонка, припаркованные машины и узкий мост. Игроки переоделись в автобусе, бежали до стадиона километр, но опоздали почти на час. Регламент позволяет задержку максимум в 15 минут.
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