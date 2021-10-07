Приехали не в тот город, а потом бежали до стадиона. Клуб из Франции забавно вылетел из Кубка страны

Футбольный клуб "Тарб" из четвертого дивизиона Франции получил техническое поражение на стадии четвертого раунда Кубка страны – об этом информирует издание Centre Presse Aneyron. Матч должен был пройти для команды на выезде – в городе Вабр-л'Аббеи.

Водитель автобуса указал место назначения в навигаторе, однако в ситуацию вмешался тренер, который заявил, что якобы знает более короткий путь. Вот, правда, вместо Вабр-л'Аббеи горе-путешественники в итоге указали Вабр – и ошиблись почти на 100 километров.

Вы думаете, что это конец истории? Нет! Когда стало понятно, что была допущена ошибка, водитель все-таки взял правильный курс. Только доехать на поединок вовремя далее им помешала велосипедная гонка, припаркованные машины и узкий мост. Игроки переоделись в автобусе, бежали до стадиона километр, но опоздали почти на час. Регламент позволяет задержку максимум в 15 минут.