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Фанатам Марселя запретили посещать гостевые матчи команды до конца года
Придется потерпеть до января
Getty Images / Global Images Ukraine
На заседании дисциплинарного футбольного комитета Франции был вынесен вердикт по поводу матча 7-го тура чемпионата страны между "Анже" и "Марселем".
По информации LFP, фанатская трибуна "Анже" закрыта на два поединка (один – условно). Фанатам "провансальцев" же запрещено посещать выездные поединки команды до конца 2021 года. Также с "Олимпика" условно сняли одно очко.
Напомним, в тот злополучный вечер болельщики "Марселя" после финального свистка прорвались на газон арены и побежали по направлению к фанатам "Анже". Болельщики устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона, также тумаки получило несколько футболистов.
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