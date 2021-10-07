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Фанатам Марселя запретили посещать гостевые матчи команды до конца года

Франция
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Придется потерпеть до января

Фанатам Марселя запретили посещать гостевые матчи команды до конца года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На заседании дисциплинарного футбольного комитета Франции был вынесен вердикт по поводу матча 7-го тура чемпионата страны между "Анже" и "Марселем".

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По информации LFP, фанатская трибуна "Анже" закрыта на два поединка (один – условно). Фанатам "провансальцев" же запрещено посещать выездные поединки команды до конца 2021 года. Также с "Олимпика" условно сняли одно очко.

Напомним, в тот злополучный вечер болельщики "Марселя" после финального свистка прорвались на газон арены и побежали по направлению к фанатам "Анже". Болельщики устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона, также тумаки получило несколько футболистов.

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В статье: Марсель Чемпионат Франции
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Источник:
foot-sur7.fr

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