Адиль Рами - о Месси: Не думаю, что он способен на такие рывки, как прежде. Защитникам стало проще

Адиль Рами дал интервью сайту Лиги 1, в котором рассказал об игре против Месси и изменившемся статусе чемпионата. "Чемпионат движется в верном направлении", – сказал игрок.

– Наш чемпионат вышел на новый уровень, и я очень этому рад. Люди поздравляют тебя, когда ты возвращаешься в эту лигу. Раньше было не так.

Благодарить стоит "ПСЖ" – это не враг, а соперник, давайте не будем путать. С такими игроками, как Лионель Месси и Серхио Рамос, Лига 1 расцвела. "Марсель" тоже начал новый цикл с Сампаоли, там много новичков. И про "Лион" давайте не будем забывать.

Чемпионат движется в верном направлении. Надеюсь, это мотивирует молодежь оставаться, а не уезжать.

– Вы упомянули Месси, который был вашим раздражителем в Испании – ни одной победы за 12 матчей...

– Да, я ни разу не выигрывал, но было три ничьих, плюс у меня 4 или 5 его футболок. Самое обидное – "Севилья" обыграла "Барсу" 2:1, когда я был травмирован.

Но 12 игр... Он был слишком хорош. Он все время оказывался у меня за спиной, вне игры, потом медленно возвращался, доходил до середины поля, снова начинал движение вперед и обыгрывался с Педро. Это было впечатляюще.

Сейчас он в большей мере стал плеймейкером, так что защитникам стало проще, можно выжидать. Не думаю, что он способен на такие слаломные рывки, как прежде, – сказал Рами.

Напомним, что Рами играл против Месси за "Валенсию" (с 2011 по 2014) и "Севилью" (2015-2017). В данный момент победитель Чемпионата мира со сборной Франции выступает за "Труа".