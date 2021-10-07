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Адиль Рамиль о Месси: Не думаю, что он способен на такие рывки, как прежде. Защитникам стало проще
Аргентинец адаптируется к возрасту
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Адиль Рами дал интервью сайту Лиги 1, в котором рассказал об игре против Месси и изменившемся статусе чемпионата. "Чемпионат движется в верном направлении", – сказал игрок.
– Наш чемпионат вышел на новый уровень, и я очень этому рад. Люди поздравляют тебя, когда ты возвращаешься в эту лигу. Раньше было не так.
Благодарить стоит "ПСЖ" – это не враг, а соперник, давайте не будем путать. С такими игроками, как Лионель Месси и Серхио Рамос, Лига 1 расцвела. "Марсель" тоже начал новый цикл с Сампаоли, там много новичков. И про "Лион" давайте не будем забывать.
Чемпионат движется в верном направлении. Надеюсь, это мотивирует молодежь оставаться, а не уезжать.
– Вы упомянули Месси, который был вашим раздражителем в Испании – ни одной победы за 12 матчей...
– Да, я ни разу не выигрывал, но было три ничьих, плюс у меня 4 или 5 его футболок. Самое обидное – "Севилья" обыграла "Барсу" 2:1, когда я был травмирован.
Но 12 игр... Он был слишком хорош. Он все время оказывался у меня за спиной, вне игры, потом медленно возвращался, доходил до середины поля, снова начинал движение вперед и обыгрывался с Педро. Это было впечатляюще.
Сейчас он в большей мере стал плеймейкером, так что защитникам стало проще, можно выжидать. Не думаю, что он способен на такие слаломные рывки, как прежде, – сказал Рами.
Напомним, что Рами играл против Месси за "Валенсию" (с 2011 по 2014) и "Севилью" (2015-2017). В данный момент победитель Чемпионата мира со сборной Франции выступает за "Труа".
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