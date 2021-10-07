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Луческу: Мои слова про Месси в ПСЖ выдернули из контекста ради кликов на сайте
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "
"Журналисты просто выдернули то, что им было удобно, неверно истолковали мои слова. Я говорил о том, что "Барселона" многое потеряла с уходом Месси.
Это правда, что он меньше бегал на поле, но его вклад все равно был решающим. И добавил, что в "ПСЖ" ему сейчас будет сложно заявить о себе в таком возрасте, с другой командой, с другими игроками.
Ничего плохого в этом нет, но сначала мои слова выдернули из контекста ради кликов на сайте", - сказал Луческу.
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