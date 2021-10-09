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Месси о трио МСН: Мбаппе и Суарес очень разные, но изумительные игроки

Франция
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Лео высказался насчет трио МСН и МНМ

Месси о трио МСН: Мбаппе и Суарес очень разные, но изумительные игроки

Фото: скриншот

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Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мыслями насчет напарников по атаке в каталонской "Барселоне" и парижском клубе.

– В чем разница между МСН (Месси – Суарес – Неймар) и МНМ (Месси – Неймар – Мбаппе)?

– Прежде всего, в возрасте. Мы были молоды, когда начинали играть с Неем. Сейчас молод Килиан.

Кроме того, Килиан и Луис – очень разные игроки. Луис – чистая "девятка", нападающий, который хорош в штрафной площади и используется, чтобы забивать много голов.

Килиану больше нравится играть с мячом, он очень сильный и невероятно быстрый игрок, который "убьет" вас, если вы оставите много пространства, и он тоже много забивает. Они оба – изумительные игроки, но с разным набором качеств, – рассказал аргентинец.

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В статье: Лионель Месси Неймар Луис Суарес Килиан Мбаппе
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Источник:
Get French Football News

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