ПСЖ планирует продлить контракт с Мбаппе

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал слухи об уходе Мбаппе в мадридский "Реал".

"В "Реале" я вижу неуважение к Мбаппе. Он не обычный игрок, а один из лучших в мире. Тренер, правление, игроки "Реала" все время говорили о Килиане. Думаю, это часть их плана. Неуважительно.

Мы хотим продлить контракт с Мбаппе. В наших планах ничего не изменилось. Килиан – жемчужина, он идеален для "ПСЖ". Плюс у нас есть Лео Месси и Ней. Мы никогда не планировал будущее "ПСЖ" без Мбаппе.