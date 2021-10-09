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ПСЖ планирует продлить контракт с Мбаппе

Франция
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Об этом заявил директор парижан Леонардо

ПСЖ планирует продлить контракт с Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал слухи об уходе Мбаппе в мадридский "Реал".

"В "Реале" я вижу неуважение к Мбаппе. Он не обычный игрок, а один из лучших в мире. Тренер, правление, игроки "Реала" все время говорили о Килиане. Думаю, это часть их плана. Неуважительно.

Мы хотим продлить контракт с Мбаппе. В наших планах ничего не изменилось. Килиан – жемчужина, он идеален для "ПСЖ". Плюс у нас есть Лео Месси и Ней. Мы никогда не планировал будущее "ПСЖ" без Мбаппе.

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В Мадриде отрицают, но, думаю, "Реал" уже давно хотел подписать Мбаппе в качестве свободного агента. В течение двух лет они публично говорили о Мбаппе. И должны быть наказаны за это", – рассказал Леонардо.

Сам же французский вингер по информации СМИ намерен покинуть Париж предстоящим летом в качестве свободного агента и пополнить ряды "сливочных".

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В статье: Леонардо ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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