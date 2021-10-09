Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам: Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом - в ее ДНК
Наставник "Ле Бле" высказался перед игрой против "Красной Фурии"
Get French Football News
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет предстоящего финала Лиги Наций против Испании.
"Испания будет играть с четырьмя защитниками, и мне надо взвесить все плюсы и минусы возможных расстановок, к которым я мог бы прибегнуть. Против Италии они играли скорее ромбом по схеме 4-4-2.
Я не собираюсь давать Погба дополнительную работу в обороне. Он совершенный атакующий полузащитник, он способен решить исход матча, но также хорош и в защитных действиях.
Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом больше соперника – в ее ДНК. Можно прессинговать, но не абы как, потому что они способны отдавать передачи даже под давлением. Также они сами здорово прессинговали итальянцев, теряя мяч.
Победа в полуфинале придала сил всем нам. Дело не только в уровне, который мы продемонстрировали, но и в характере. Испания поддерживает определенный уровень игры. У нас больше опыта, но никаких гарантий это нам не дает. Нам нужно все сделать правильно, чтобы выиграть трофей", – рассказал наставник "Ле Бле".
Французы сыграют с испанцами завтра, 10-го октября. Начало встречи - 21:45.
Популярное сейчас
- Яремчук выводит Украину вперед в поединке с Финляндией - ВИДЕО
- Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО
- Де Дзерби о переходе в Шахтер: Бывают времена, когда я спрашиваю себя, кто заставил меня это сделать
- Травил соперников, подкупал судей, выиграл ЛЧ: главный мошенник французского футбола умер в 78 лет
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца