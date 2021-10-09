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Дешам: Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом - в ее ДНК

Франция
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Наставник "Ле Бле" высказался перед игрой против "Красной Фурии"

Дешам: Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом - в ее ДНК

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Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет предстоящего финала Лиги Наций против Испании.

"Испания будет играть с четырьмя защитниками, и мне надо взвесить все плюсы и минусы возможных расстановок, к которым я мог бы прибегнуть. Против Италии они играли скорее ромбом по схеме 4-4-2.

Я не собираюсь давать Погба дополнительную работу в обороне. Он совершенный атакующий полузащитник, он способен решить исход матча, но также хорош и в защитных действиях.

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Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом больше соперника – в ее ДНК. Можно прессинговать, но не абы как, потому что они способны отдавать передачи даже под давлением. Также они сами здорово прессинговали итальянцев, теряя мяч.

Победа в полуфинале придала сил всем нам. Дело не только в уровне, который мы продемонстрировали, но и в характере. Испания поддерживает определенный уровень игры. У нас больше опыта, но никаких гарантий это нам не дает. Нам нужно все сделать правильно, чтобы выиграть трофей", – рассказал наставник "Ле Бле".

Французы сыграют с испанцами завтра, 10-го октября. Начало встречи - 21:45.

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В статье: Испания Франция Дидье Дешам
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Источник:
UEFA

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