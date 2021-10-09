Дешам: Испанию невозможно лишить мяча. Владеть мячом - в ее ДНК

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет предстоящего финала Лиги Наций против Испании.

"Испания будет играть с четырьмя защитниками, и мне надо взвесить все плюсы и минусы возможных расстановок, к которым я мог бы прибегнуть. Против Италии они играли скорее ромбом по схеме 4-4-2.

Я не собираюсь давать Погба дополнительную работу в обороне. Он совершенный атакующий полузащитник, он способен решить исход матча, но также хорош и в защитных действиях.