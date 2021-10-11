Вейналдум: Не могу сказать, что полностью всем доволен в ПСЖ

Полузащитник "ПСЖ" Джоржиньо Вейналдум поделился мнением об адаптации в команде.

"Не могу сказать, что полностью всем доволен. Ситуация складывается не так, как я бы хотел. В последние годы я постоянно играл, был в форме, все получалось здорово.

Сейчас ситуация иная, нужно к этому привыкнуть. Я действительно ждал следующего шага в карьере, но все пока складывается вот так. Это очень непросто. Это футбол, я должен принять это. Я боец и должен сохранять позитивный настрой и работать, чтобы все исправить", — приводит слова Вейналдума Goal.

Вейналдум выступал за "Ливерпуль" с 2016 по 2021 год. Он перешел в "ПСЖ" летом 2021 года в качестве свободного агента.