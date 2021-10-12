Стало известно, когда Серхио Рамос может дебютировать за Пари Сен-Жермен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может выйти на поле в поединке 10-го тура чемпионата Франции. Команда Маурисио Почеттино сыграет с "Анже".

Эта встреча может стать первой для Рамоса в составе "ПСЖ". Серхио переехал в столицу Франции из Мадрида в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В июле, августе, сентябре и всю первую половину октября защитник залечивал травму икроножной мышцы и был недоступен.

Отметим, что матч "ПСЖ" – "Анже" пройдет в пятницу, 15 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.