  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ готов предложить контракт Николо Барелле
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ готов предложить контракт Николо Барелле

Франция
(1 голосов)

Сейчас игрок не может договориться с Интером о продлении контракта

ПСЖ готов предложить контракт Николо Барелле

Новина українською

"Интер" начал переговоры по продлению контракта с полузащитником Николо Бареллой. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб готов увеличить зарплату футболиста с 2,5 миллиона евро до 5 миллионов. Однако Барелла хочет получать еще больше — 6 миллионов в год.

Если миланский клуб так и не сможет договориться с футболистом, то такие условия готов предложить ему "ПСЖ".

Барелла выступает за "Интер" с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) ПСЖ Николо Барелла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...