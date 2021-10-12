ПСЖ готов предложить контракт Николо Барелле

"Интер" начал переговоры по продлению контракта с полузащитником Николо Бареллой. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб готов увеличить зарплату футболиста с 2,5 миллиона евро до 5 миллионов. Однако Барелла хочет получать еще больше — 6 миллионов в год.

Если миланский клуб так и не сможет договориться с футболистом, то такие условия готов предложить ему "ПСЖ".

Барелла выступает за "Интер" с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.