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ПСЖ готов предложить контракт Николо Барелле
Сейчас игрок не может договориться с Интером о продлении контракта
"Интер" начал переговоры по продлению контракта с полузащитником Николо Бареллой. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, сообщает Corriere dello Sport.
Миланский клуб готов увеличить зарплату футболиста с 2,5 миллиона евро до 5 миллионов. Однако Барелла хочет получать еще больше — 6 миллионов в год.
Если миланский клуб так и не сможет договориться с футболистом, то такие условия готов предложить ему "ПСЖ".
Барелла выступает за "Интер" с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.
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