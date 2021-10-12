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Ротен: Слова Неймара дискредитируют ПСЖ
Экс-игрок ПСЖ раскритиковал бразильского форварда
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен раскритиковал Неймара за слова о том, что ЧМ-2022 может стать для него последним.
"Неймар - потрясающий игрок, когда в форме. Но сейчас у него неудачный период. И его заявления ужасны для ПСЖ.
Этим словам не хватает задора, энтузиазма. Если читать между строк, то ПСЖ ему безразличен. Он любит Бразилию и хочет выиграть ЧМ для нее. И его последняя возможность - Катар.
Но ему нужно напомнить о его обязанностях. Когда ты игрок такого уровня, ключевая фигура клуба уже более четырех лет и хочешь завершить в нем карьеру, так говорить нельзя.
Да, личная жизнь футболистов может быть сложной. Но когда слышишь такие высказывания, может сложиться впечатление, что у него легкая депрессия. Но когда тебя зовут Неймар, когда у тебя такой образ, такие заявления делать нельзя.
Неймар говорит не так часто, но его высказывания постоянно дискредитируют ПСЖ. Леонардо высказывался против "Реала" по поводу заявлений о Мбаппе. Но о Неймаре он ничего не говорит.
Я надеюсь, Неймару не выпишут бонус за этику после таких слов. На мой взгляд, это не лезет ни в какие рамки, - сказал Ротен.
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