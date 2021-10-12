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Доннарумма: Считаю себя частью Милана
Вратарь не может выиграть место в основном составе ПСЖ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свист болельщиков в свой адрес во время матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро", который является домашней ареной бывшего клуба голкипера "Милана".
"Я провёл восемь лет в "Милане", поэтому возвращение на "Сан-Сиро" для меня всегда волнительно. И слышать свист в свой адрес нормально. Я вырос в этом клубе и всегда был фанатом "Милана". Эти восемь лет нелегко забыть. Моё сердце по-прежнему принадлежит этому клубу, я всегда буду любить "Милан" и считать себя его частью", — приводит слова Доннаруммы Mundo Deportivo.
Доннарумма стал игроком "Пари Сен-Жермен" после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года.
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