Доннарумма: Считаю себя частью Милана

Голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свист болельщиков в свой адрес во время матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро", который является домашней ареной бывшего клуба голкипера "Милана".

"Я провёл восемь лет в "Милане", поэтому возвращение на "Сан-Сиро" для меня всегда волнительно. И слышать свист в свой адрес нормально. Я вырос в этом клубе и всегда был фанатом "Милана". Эти восемь лет нелегко забыть. Моё сердце по-прежнему принадлежит этому клубу, я всегда буду любить "Милан" и считать себя его частью", — приводит слова Доннаруммы Mundo Deportivo.

Доннарумма стал игроком "Пари Сен-Жермен" после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года.