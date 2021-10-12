Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во Франции хотят сделать общение судей общедоступным
Инициативу обсудят в ближайшее время
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
60% французских арбитров поддерживают идею эксперимента, в рамках которого они должны будут пользоваться микрофонами во время обслуживаемых ими матчей, сообщает L`Equipe. Болельщики смогут услышать о чем общаются судьи.
В ближайшее время рабочая группа Профессиональной футбольной лиги, состоящая из руководителей клубов Лиги 1, судей и представителей чемпионата, проведет собрание, на котором обсудят это нововведение, предложенное президентом организации Венсаном Лабрюном.
Второе совещание, на котором будет представлен готовый план нововведений, состоится 21 ноября. Если будет принято решение провести эксперимент, Лиге потребуется одобрение IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций – организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры.
Отмечается, что данное нововведение сделает работу арбитров более прозрачной, докажет их непредвзятость и повысит авторитет в футбольном сообществе.
Популярное сейчас
- Отбор ЧМ-2022. Казахстан - Финляндия 0:2. Пукки обостряет борьбу за второе место в группе
- Украина - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2022
- Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
- Стало известно, когда Серхио Рамос может дебютировать за Пари Сен-Жермен
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Новости по теме
- 18:44 Зарубежные Английский судья совершил каминг-аут: Коллеги говорили, что гордятся мной, что я могу быть открытым геем в спорте
- 20:36 Украинские Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"
- 17:34 Украинские Падение стен Хмельницкого с решающим голом на 90+6. Подолье - Олимпик 0:1