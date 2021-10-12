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Во Франции хотят сделать общение судей общедоступным

Франция
(2 голосов)

Инициативу обсудят в ближайшее время

Во Франции хотят сделать общение судей общедоступным

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

60% французских арбитров поддерживают идею эксперимента, в рамках которого они должны будут пользоваться микрофонами во время обслуживаемых ими матчей, сообщает L`Equipe. Болельщики смогут услышать о чем общаются судьи.

В ближайшее время рабочая группа Профессиональной футбольной лиги, состоящая из руководителей клубов Лиги 1, судей и представителей чемпионата, проведет собрание, на котором обсудят это нововведение, предложенное президентом организации Венсаном Лабрюном.

Второе совещание, на котором будет представлен готовый план нововведений, состоится 21 ноября. Если будет принято решение провести эксперимент, Лиге потребуется одобрение IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций – организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры.

Отмечается, что данное нововведение сделает работу арбитров более прозрачной, докажет их непредвзятость и повысит авторитет в футбольном сообществе.

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В статье: Судьи Лига 1
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
12.10.2021 в 21:14
У нас такое тоже надо вводить. Очень хочется послушать этот "картусин кинозал"
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octavi4 (Warszawa)
12.10.2021 в 22:00
Только наши совсем ничего не хотят доказывать, они не мытые после игры убегают быстрее
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