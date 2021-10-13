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Чемпионат Франции сократят до 18 команд

Франция
(3 голосов)

Не устраивает выручка за телеправа

Чемпионат Франции сократят до 18 команд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на сегодняшнем заседании одобрил принятие нового формата чемпионата с сезона 2023/2024, сообщает RMC Sport. Число команд сократят с 20 до 18.

Также сообщается, что в конце сезона 2022/2023 не будет проводиться плей-офф, а вылетит сразу 4 команды, в то время как в высший дивизион поднимуться 2.

Известно, что только "Метц" проголосовал против реформы.

"Изменение формата соревнований является первым шагом в более комплексной реформе по совершенствованию Лиги 1 и Лиги 2 в преддверии следующего цикла по продаже телевизионных прав после 2024 года", – обосновывает решение LFP.

Напомним, что сейчас в Лиге 1 проводится плей-офф на выбывание, когда 18 команда может сохранить место в высшем дивизионе, обыграв 3 команду Лиги 2.

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В статье: Лига 1 Чемпионат Франции
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Источник:
rmcsport.com

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 19:18
И нам пора 1.Шахта2.Динамо3.Днепр4.Металлист5.Заря6.Кривбасс7.Ворскла8.Колос9.Мариуполь10.Рух всех остальных в первую лигу.пора наводить порядок
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-3
Рівнянин (Рівне)
13.10.2021 в 19:30
Та ні! Хватить Колоса,Маріуполя і Руха.
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-2


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