Чемпионат Франции сократят до 18 команд

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на сегодняшнем заседании одобрил принятие нового формата чемпионата с сезона 2023/2024, сообщает RMC Sport. Число команд сократят с 20 до 18.

Также сообщается, что в конце сезона 2022/2023 не будет проводиться плей-офф, а вылетит сразу 4 команды, в то время как в высший дивизион поднимуться 2.

Известно, что только "Метц" проголосовал против реформы.

"Изменение формата соревнований является первым шагом в более комплексной реформе по совершенствованию Лиги 1 и Лиги 2 в преддверии следующего цикла по продаже телевизионных прав после 2024 года", – обосновывает решение LFP.

Напомним, что сейчас в Лиге 1 проводится плей-офф на выбывание, когда 18 команда может сохранить место в высшем дивизионе, обыграв 3 команду Лиги 2.