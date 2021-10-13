Рамос не участвовал в сегодняшней тренировке ПСЖ. Он всё ещё травмирован

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос не принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает Marca. Испанец травмирован уже 79 дней.

Дебют Серхио вновь откладывается. Ожидалось, что 35-летний игрок, который летом перешел в парижскую команду из "Реала" на правах свободного агента, попадет в состав на игру с "Анже", которая состоится 15 октября.

Испанец не принимал участие в сегодняшней тренировке "ПСЖ". Вероятно, он не сыграет и с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов 19 октября, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Рамос по-прежнему не провел ни одного матча за новый клуб из-за травмы икроножной мышцы.

Напомним, что переходя в "ПСЖ", Серхио уже был травмирован с 6 мая. Он восстановился к 12 июля, но через 2 недели вновь получил повреждение.