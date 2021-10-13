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По стопам Рыкуна: Насри после завершения карьеры заплыл жиром

Франция
(1 голосов)

Печальное зрелище

По стопам Рыкуна: Насри после завершения карьеры заплыл жиром

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

Новина українською

Бывшая звезда "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри уже через две недели после объявления о завершении карьеры выглядит так, будто никогда в жизни не занимался спортом.

34-летний экс-футболист сегодня принимает участие в благотворительном "Матче героев", который проходит на "Велодроме" и в котором легенды "Марселя" играют против Команды ЮНИСЕФ, составленной из знаменитых футболистов.

За марсельцев среди прочих играют Дидье Дрогба, Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Фабрицио Раванелли; за ЮНИСЕФ - Йенс Леманн, Кристиан Карамбе, Гаиска Мендьета, Патрик Клюйверт.

В общем, звезд прошлого собралось немало, но Насри явно выделился на общем фоне - просто посмотрите на его сегодняшнюю форму.

Напомним, Насри объявил о завершении карьеры 26 сентября, а последний раз выходил на поле в сезоне-2019/20 за "Андерлехт".

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В статье: Самир Насри курьезы Марсель
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
13.10.2021 в 22:29
Так очень многие спортсмены жиреют сразу после окончания систематических тренировок. Часть наоборот очень худеют так как массу искусственно набирали
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0
Footballers (Умань)
13.10.2021 в 22:04
Надає жирок за зароблені мільйони-це його особиста справа
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0
-2


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