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По стопам Рыкуна: Насри после завершения карьеры заплыл жиром
Печальное зрелище
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Бывшая звезда "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри уже через две недели после объявления о завершении карьеры выглядит так, будто никогда в жизни не занимался спортом.
34-летний экс-футболист сегодня принимает участие в благотворительном "Матче героев", который проходит на "Велодроме" и в котором легенды "Марселя" играют против Команды ЮНИСЕФ, составленной из знаменитых футболистов.
За марсельцев среди прочих играют Дидье Дрогба, Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Фабрицио Раванелли; за ЮНИСЕФ - Йенс Леманн, Кристиан Карамбе, Гаиска Мендьета, Патрик Клюйверт.
В общем, звезд прошлого собралось немало, но Насри явно выделился на общем фоне - просто посмотрите на его сегодняшнюю форму.
Samir Nasri is only 34... Hard to believe— Soccerzela (@soccerzela) October 13, 2021
What went wrong with the French star who was arguably one of the most talented in the English Premier League at one stage pic.twitter.com/S7dFPmY1sj
Напомним, Насри объявил о завершении карьеры 26 сентября, а последний раз выходил на поле в сезоне-2019/20 за "Андерлехт".
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