По стопам Рыкуна: Насри после завершения карьеры заплыл жиром

Бывшая звезда "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри уже через две недели после объявления о завершении карьеры выглядит так, будто никогда в жизни не занимался спортом.

34-летний экс-футболист сегодня принимает участие в благотворительном "Матче героев", который проходит на "Велодроме" и в котором легенды "Марселя" играют против Команды ЮНИСЕФ, составленной из знаменитых футболистов.

За марсельцев среди прочих играют Дидье Дрогба, Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Фабрицио Раванелли; за ЮНИСЕФ - Йенс Леманн, Кристиан Карамбе, Гаиска Мендьета, Патрик Клюйверт.

В общем, звезд прошлого собралось немало, но Насри явно выделился на общем фоне - просто посмотрите на его сегодняшнюю форму.

Samir Nasri is only 34... Hard to believe



What went wrong with the French star who was arguably one of the most talented in the English Premier League at one stage pic.twitter.com/S7dFPmY1sj