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Мбаппе выпустит свою автобиографию-комикс. Ему всего 22
Расскажет о трудностях своего жизненного пути
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе выпустит свою автобиографию в виде комикса, сообщает GFFN со ссылкой на Ouest-France. Выйдет 12 ноября.
По информации источника, комикс получит название "Je m’appelle Kylian" ("Меня зовут Килиан") и выйдет 12 ноября.
Тираж автобиографии 22-летнего футболиста составит 300 000 экземпляров. Мбаппе не смог найти издательство, готовое заняться публикацией, и основал свое под названием "KM".
Юрист игрока Делфина Верхейден сообщила, что автобиография игрока будет посвящена "его истории и трудностям, которые ему пришлось преодолеть, чтобы стать мировой звездой".
В этом сезоне Килиан провёл 11 матчей за "ПСЖ", в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. В прошедших матчах Лиги наций Мбаппе поучаствовал в 4 из 5 забитых мячей сборной Франции (2+2).
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