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Владелец ПСЖ вложил в клуб еще 171 млн евро. Теперь бюджет клуба - более 500 млн
Данная сумма направлена на борьбу с последствиями ковидного кризиса
Getty Images / Global Images Ukraine
Инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI), владеющий "
Как сообщает Le Parisien, QSI выделил клубу дополнительные 171 млн евро.
Данный транш был проведен 5 октября и будет направлен для преодоления кризиса, связанного с коронавирусом.
Таким образом бюджет "ПСЖ" на этот год превысил 500 миллионов евро.
Отмечается, что финансовые потери "ПСЖ" в связи с ковидом оцениваются в 125 миллионов евро.
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Источник:Paris Team
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