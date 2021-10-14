Владелец ПСЖ вложил в клуб еще 171 млн евро. Теперь бюджет клуба - более 500 млн

Инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI), владеющий " ПСЖ ", увеличил бюджет клуба.

Как сообщает Le Parisien, QSI выделил клубу дополнительные 171 млн евро.

Данный транш был проведен 5 октября и будет направлен для преодоления кризиса, связанного с коронавирусом.

Таким образом бюджет "ПСЖ" на этот год превысил 500 миллионов евро.

Отмечается, что финансовые потери "ПСЖ" в связи с ковидом оцениваются в 125 миллионов евро.