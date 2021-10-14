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Владелец ПСЖ вложил в клуб еще 171 млн евро. Теперь бюджет клуба - более 500 млн

Франция
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Данная сумма направлена на борьбу с последствиями ковидного кризиса

Владелец ПСЖ вложил в клуб еще 171 млн евро. Теперь бюджет клуба - более 500 млн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI), владеющий "ПСЖ", увеличил бюджет клуба.

Как сообщает Le Parisien, QSI выделил клубу дополнительные 171 млн евро.

Данный транш был проведен 5 октября и будет направлен для преодоления кризиса, связанного с коронавирусом.

Таким образом бюджет "ПСЖ" на этот год превысил 500 миллионов евро.

Отмечается, что финансовые потери "ПСЖ" в связи с ковидом оцениваются в 125 миллионов евро.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Paris Team

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