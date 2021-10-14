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ПСЖ готов платить Холанду порядка 40 млн евро в год
Норвежец рассматривается как замена Мбаппе
Getty Images / Global Images Ukraine
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Как сообщает Foot Mercato, 21-летний нападающий – приоритетный вариант парижан на случай ухода форварда Килиана Мбаппе.
Сообщается, что "ПСЖ" уже начал переговоры с агентом норвежца Мино Райолой.
"ПСЖ" готов предложить Холанду контракт на тех условиях, что готовили для Мбаппе. Речь о соглашении по схеме "2+1" с самой высокой зарплатой в клубе – от 38 до 42 миллионов евро в год, не считая бонусов.
В Париже надеются, что финансовые условия и потенциал клуба для завоевания трофеев смогут убедить форварда сменить прописку.
Напомним, что ранее интерес к Холанду также приписывали "Челси", "Ювентусу", "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
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