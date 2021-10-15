Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во Франции на законодательном уровне запретили проведение матчей 5 мая
В память о жертвах трагедии 1992 года на Корсике
Фото: ligue1.com
Парламент Франции через голосование принял решение об отмене в стране всех матчей 5 мая, сообщает L'Équipe.
В этот день в 1992 году на стадионе в Корсике обвалилась одна из трибун, что повлекло гибель 19 человек. Еще более 2300 получили ранения. Это случилось перед началом полуфинального матча Кубка Франции между "Бастией" и "Марселем".
К этому поединку руководство "Бастии" приняло решение построить дополнительную трибуну на 10 тысяч мест, чтобы увеличить вместимость стадиона. Верхняя часть наспех построенной трибуны в итоге обвалилась перед самым началом игры.
Популярное сейчас
- Возвращение Зинченко, миллиардный контракт Педри. Главные новости за 14 октября
- ПСЖ готов платить Холанду порядка 40 млн евро в год
- Львов подписал румынского центрбека
- ПСЖ нашел замену Мбаппе в Фиорентине
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк