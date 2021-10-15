Во Франции на законодательном уровне запретили проведение матчей 5 мая

Парламент Франции через голосование принял решение об отмене в стране всех матчей 5 мая, сообщает L'Équipe.

В этот день в 1992 году на стадионе в Корсике обвалилась одна из трибун, что повлекло гибель 19 человек. Еще более 2300 получили ранения. Это случилось перед началом полуфинального матча Кубка Франции между "Бастией" и "Марселем".

К этому поединку руководство "Бастии" приняло решение построить дополнительную трибуну на 10 тысяч мест, чтобы увеличить вместимость стадиона. Верхняя часть наспех построенной трибуны в итоге обвалилась перед самым началом игры.