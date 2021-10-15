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Во Франции на законодательном уровне запретили проведение матчей 5 мая

Франция
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(1 голосов)

В память о жертвах трагедии 1992 года на Корсике

Во Франции на законодательном уровне запретили проведение матчей 5 мая

Фото: ligue1.com

Новина українською

Парламент Франции через голосование принял решение об отмене в стране всех матчей 5 мая, сообщает L'Équipe.

В этот день в 1992 году на стадионе в Корсике обвалилась одна из трибун, что повлекло гибель 19 человек. Еще более 2300 получили ранения. Это случилось перед началом полуфинального матча Кубка Франции между "Бастией" и "Марселем".

К этому поединку руководство "Бастии" приняло решение построить дополнительную трибуну на 10 тысяч мест, чтобы увеличить вместимость стадиона. Верхняя часть наспех построенной трибуны в итоге обвалилась перед самым началом игры.

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В статье: Лига 1 Марсель
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Источник:
L'Équipe

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Комментарии (2)
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zafo25
15.10.2021 в 09:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Цап-царап (Харків)
15.10.2021 в 09:00
Поминать, так поминать...
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