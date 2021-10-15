Франция
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Лилль готов отпустить Ренату Санчеша в топ-клуб
Но предложений пока не поступало
Інстаграм
Президент "Лилля" Оливье Летанг сообщил, что готов продать полузащитника Ренату Санчеша в том случае, если получит предложение от топ-клуба.
"Мы уже обсудили этот вопрос с Ренату. Если мы получим предложение от топ-клуба, то Санчеш сможет уйти. Посмотрим, как сложится, но сейчас он с нами и доволен своим положением", — приводит Daily Express слова Летанга.
В сезоне-2021/22 Санчеш принял участие в 2 матчах "Лилля" и не отличился результативными действиями.
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