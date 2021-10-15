Лилль готов отпустить Ренату Санчеша в топ-клуб

Президент "Лилля" Оливье Летанг сообщил, что готов продать полузащитника Ренату Санчеша в том случае, если получит предложение от топ-клуба.

"Мы уже обсудили этот вопрос с Ренату. Если мы получим предложение от топ-клуба, то Санчеш сможет уйти. Посмотрим, как сложится, но сейчас он с нами и доволен своим положением", — приводит Daily Express слова Летанга.

В сезоне-2021/22 Санчеш принял участие в 2 матчах "Лилля" и не отличился результативными действиями.