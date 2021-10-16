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Лига 1. Клермон шокировал чемпионов
Лилль потерпел четвертое поражение в сезоне
Фото: Ligue 1
Лига 1, десятый тур
Клермон-Ферран, "Габриэль Монпье"
"Клермон" – "Лилль" 1:0
Гол: Нсимба 32
"Клермон" шокировал чемпионов из "Лилля", нанеся им четвертое поражение в кампании. Это уже больше, чем за весь минувший сезон при Кристофе Галтье. "Доги" и близко не показывают футбола образца 2020/21, но победа над ними всё равно является невероятным достижением для дебютанта Лиги 1.
Матч на "Габриэль Монпье" выдался откровенно скучным и сухим. Единственный гол в матче забил Виталь Нсимба. Центрбек в середине первого тайма решился на дальний удар и не прогадал. "Лилль" же в основном создавал угрозу после угловых – 5 из 7 ударов из пределов штрафной площади соперника пришлись именно на корнеры. Но сравнять счёт и так и не удалось – сказалось отсутствие Бурака Йылмаза.
"Клермон" набирает 13 очков и поднимается на 11-ю строчку. "Лилль" опережает их всего на один пункт.
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