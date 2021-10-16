Лига 1. Клермон шокировал чемпионов

Лига 1, десятый тур

Клермон-Ферран, "Габриэль Монпье"

"Клермон" – "Лилль" 1:0

Гол: Нсимба 32



"Клермон" шокировал чемпионов из "Лилля", нанеся им четвертое поражение в кампании. Это уже больше, чем за весь минувший сезон при Кристофе Галтье. "Доги" и близко не показывают футбола образца 2020/21, но победа над ними всё равно является невероятным достижением для дебютанта Лиги 1.

Матч на "Габриэль Монпье" выдался откровенно скучным и сухим. Единственный гол в матче забил Виталь Нсимба. Центрбек в середине первого тайма решился на дальний удар и не прогадал. "Лилль" же в основном создавал угрозу после угловых – 5 из 7 ударов из пределов штрафной площади соперника пришлись именно на корнеры. Но сравнять счёт и так и не удалось – сказалось отсутствие Бурака Йылмаза.

"Клермон" набирает 13 очков и поднимается на 11-ю строчку. "Лилль" опережает их всего на один пункт.