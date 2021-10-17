Драма Икарди. Мауро пропустил тренировку ПСЖ из-за расставания с Вандой

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди не присутствовал на сегодняшней тренировке парижской команды.

Французские СМИ сообщают, что аргентинец пропустил занятие из-за расставания со своей женой и агентом Вандой Нарой - девушка покинула Париж вместе с детьми.

В текущем сезоне 28-летнему форварду трудновато выиграть конкуренцию за место в атаке у трио Мбаппе - Неймар - Месси. Во всех турнирах Мауро принял участие в 11 матчах и забил 3 мяча.