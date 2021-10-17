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Драма Икарди. Мауро пропустил тренировку ПСЖ из-за расставания с Вандой

Франция
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Жена и Агент аргентинца покинула столицу Франции

Драма Икарди. Мауро пропустил тренировку ПСЖ из-за расставания с Вандой

Get French Football News / Автор неизвестен

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди не присутствовал на сегодняшней тренировке парижской команды.

Французские СМИ сообщают, что аргентинец пропустил занятие из-за расставания со своей женой и агентом Вандой Нарой - девушка покинула Париж вместе с детьми.

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В текущем сезоне 28-летнему форварду трудновато выиграть конкуренцию за место в атаке у трио Мбаппе - Неймар - Месси. Во всех турнирах Мауро принял участие в 11 матчах и забил 3 мяча.

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В статье: Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж) Ванда Нара
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Источник:
Get French Football News

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