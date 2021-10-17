Франция
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Лига 1. Ницца сенсационно уступила Труа, Страсбур расправился с Сент-Этьеном
А также очередная победа "Ренна"
Фото: ESTAC Troyes, Twitter
Лига 1, 10-й тур
Труа, Стад де л’Об
Труа – Ницца 1:0
Гол: Балде 4
Бордо, Стад-де-Бордо
Бордо – Нант 1:1
Голы: Хван 62 – Чиривелья 75
Страсбур, Стад де ла Мено
Страсбур – Сент-Этьен 5:1
Голы: Ле Маршан 26, Юссуф 38 (автогол), Гамейро 69, Ажорк 73, Диалло 85 – Хазри 45+5 (пен)
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Реймс 1:1
Голы: Онора 74 – Фас 12
Мец, Стад Франсис Ле Бле
Мец – Ренн 0:3
Голы: Лаборд 24, Сулемана 37, Терье 45
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