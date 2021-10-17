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Лига 1. Ницца сенсационно уступила Труа, Страсбур расправился с Сент-Этьеном

Франция
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А также очередная победа "Ренна"

Лига 1. Ницца сенсационно уступила Труа, Страсбур расправился с Сент-Этьеном

Фото: ESTAC Troyes, Twitter

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Лига 1, 10-й тур

Труа, Стад де л’Об

Труа – Ницца 1:0

Гол: Балде 4

Бордо, Стад-де-Бордо

Бордо – Нант 1:1

Голы: Хван 62 – Чиривелья 75

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Сент-Этьен 5:1

Голы: Ле Маршан 26, Юссуф 38 (автогол), Гамейро 69, Ажорк 73, Диалло 85 – Хазри 45+5 (пен)

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Реймс 1:1

Голы: Онора 74 – Фас 12

Мец, Стад Франсис Ле Бле

Мец – Ренн 0:3

Голы: Лаборд 24, Сулемана 37, Терье 45

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