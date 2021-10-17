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Фабрегас: Месси счастлив в Париже. Он знает английский и у него много знакомых

Франция
(1 голосов)

Сеск был расстроен, что Лео был вынужден покинуть "Барсу"

Фабрегас: Месси счастлив в Париже. Он знает английский и у него много знакомых

Новина українською

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас рассказал о Лео Месси в стане "Пари Сен-Жермен".

"Он счастлив. Там много игроков, которых он знает и которые владеют английским. Разумеется, он доволен.

Я был в отпуске, и за неделю до ухода из "Барсы" он сказал мне, что близок к подписанию нового контракта и возобновлению тренировок. Спустя пять дней он сказал мне, что заключить новый договор невозможно, что клуб сообщил ему о расставании.

Я был по-настоящему огорчен, ведь он мой друг, а я фанат "Барсы". Но теперь я рад, что смогу играть против него в этом сезоне", – рассказал испанский хавбек.

Испанец и аргентинец вместе выступали за каталонскую "Барселону" в период с 2011 по 2014 год.

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В статье: Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ
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Источник:
Лига 1

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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
17.10.2021 в 20:08
"Там много игроков, которых он знает и которые владеют английским." Какой ужас ваши редакторы ленты новостей, редакция. Не английским, а испанским. Почти в каждом сообщении сайта бредятина. Вот например в текстовой трансляции Эмполи - Аталанта: Команда Малиновского гостюет... Гостюет, блин. Редактор, убейся об стену.
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prockop4uck (Киев)
17.10.2021 в 20:30
Как слышим, так и пишем. Чё ты начинаешь. Футболку месси купил?
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