Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабрегас: Месси счастлив в Париже. Он знает английский и у него много знакомых
Сеск был расстроен, что Лео был вынужден покинуть "Барсу"
Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас рассказал о Лео Месси в стане "Пари Сен-Жермен".
"Он счастлив. Там много игроков, которых он знает и которые владеют английским. Разумеется, он доволен.
Я был в отпуске, и за неделю до ухода из "Барсы" он сказал мне, что близок к подписанию нового контракта и возобновлению тренировок. Спустя пять дней он сказал мне, что заключить новый договор невозможно, что клуб сообщил ему о расставании.
Я был по-настоящему огорчен, ведь он мой друг, а я фанат "Барсы". Но теперь я рад, что смогу играть против него в этом сезоне", – рассказал испанский хавбек.
Испанец и аргентинец вместе выступали за каталонскую "Барселону" в период с 2011 по 2014 год.
Популярное сейчас
- Киевское Динамо 60 лет назад впервые в истории стало чемпионом СССР
- Марлон: В Шахтере украинцы учат португальский, а мы – русский
- Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО