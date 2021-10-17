Фабрегас: Месси счастлив в Париже. Он знает английский и у него много знакомых

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас рассказал о Лео Месси в стане "Пари Сен-Жермен".

"Он счастлив. Там много игроков, которых он знает и которые владеют английским. Разумеется, он доволен.

Я был в отпуске, и за неделю до ухода из "Барсы" он сказал мне, что близок к подписанию нового контракта и возобновлению тренировок. Спустя пять дней он сказал мне, что заключить новый договор невозможно, что клуб сообщил ему о расставании.

Я был по-настоящему огорчен, ведь он мой друг, а я фанат "Барсы". Но теперь я рад, что смогу играть против него в этом сезоне", – рассказал испанский хавбек.