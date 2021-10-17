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Марсель – Лорьян 4:1. Гендузи положил дубль родному клубу

Франция
(1 голосов)

"Провансальцы" прервали серию неудач

Марсель – Лорьян 4:1. Гендузи положил дубль родному клубу

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 10-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Лорьян" 4:1

Голы: Камара (27), Гендузи (56, 90+2), Милик (85) – Лорьянте (13, пен)

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В статье: Лорьян Марсель
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