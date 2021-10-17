Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель – Лорьян 4:1. Гендузи положил дубль родному клубу
"Провансальцы" прервали серию неудач
Фото: Faisal HQ
Лига 1, 10-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Лорьян" 4:1
Голы: Камара (27), Гендузи (56, 90+2), Милик (85) – Лорьянте (13, пен)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Ворскла 1:2. Бразильский максимум из полтавского минимума
- Матч Ньюкасл - Тоттенхэм был остановлен. Фанату на трибуне потребовался дефибриллятор
- Марлон: В Шахтере украинцы учат португальский, а мы – русский
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...