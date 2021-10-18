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В Каталонии – против. Пари Сен-Жермен хочет обменять Икарди на Агуэро

Франция
(1 голосов)

Аргентинский бартер

В Каталонии – против. Пари Сен-Жермен хочет обменять Икарди на Агуэро

Argentina Twitter

Новина українською

"ПСЖ" желает подписать нападающего каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро. За 33-летнего аргентинского форварда французский гранд готов предложить взамен своего страйкера Мауро Икарди.

По информации El Nacional, "Барселона" абсолютно не заинтересована в подобном обмене. Как отмечает источник, в Париже считают, что так бы Серхио получил шанс поиграть в одной команде с Месси, ради которого он и переезжал в Каталонию из Манчестера.

Вчера, 17 октября, Агуэро дебютировал за "Барсу" в официальных поединках, выйдя на 87-й минуте матча с "Валенсией" (3:1) в рамках 9-го тура Примеры. Серхио пропустил начало сезона из-за травмы.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
elnacional.cat

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