В Каталонии – против. Пари Сен-Жермен хочет обменять Икарди на Агуэро

"ПСЖ" желает подписать нападающего каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро. За 33-летнего аргентинского форварда французский гранд готов предложить взамен своего страйкера Мауро Икарди.

По информации El Nacional, "Барселона" абсолютно не заинтересована в подобном обмене. Как отмечает источник, в Париже считают, что так бы Серхио получил шанс поиграть в одной команде с Месси, ради которого он и переезжал в Каталонию из Манчестера.

Вчера, 17 октября, Агуэро дебютировал за "Барсу" в официальных поединках, выйдя на 87-й минуте матча с "Валенсией" (3:1) в рамках 9-го тура Примеры. Серхио пропустил начало сезона из-за травмы.