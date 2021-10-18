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Неймар не сыграет в матче Лиги чемпионов с Лейпцигом
У форварда травма
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар не сможет принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "РБ Лейпциг".
"Неймар почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения сборной. Ему придётся продлить восстановительный период на несколько дней, прежде чем он вернётся в строй", — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сен-Жермен" — "РБ Лейпциг" состоится завтра, 19 октября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало встречи — в 22:00.
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