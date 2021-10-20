"Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту семью". Икарди обратился к Ванде в Instagram

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди оформил публикацию в Instagram, посвятив ее жене и агенту Ванде Наре. Напомним, пара рассталась из-за измены футболиста.

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"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью. Спасибо за то, что являешься двигателем нашей жизни. Я люблю тебя. Очень больно причинять боль своим близким. Ты исцеляешься только тогда, когда получаешь прощения от тех, кому ее причинил".

Еще Икарди выложил общую фотографию с Нарой в Stories, подписав снимок следующим образом: "Моя любовь". Ванда отписалась от Мауро и сейчас не публикует новые фото с исполнителем.