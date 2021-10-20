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"Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту семью". Икарди обратился к Ванде в Instagram

Франция
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(1 голосов)

Социальные сети – сила

"Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту семью". Икарди обратился к Ванде в Instagram

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди оформил публикацию в Instagram, посвятив ее жене и агенту Ванде Наре. Напомним, пара рассталась из-за измены футболиста.

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"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью. Спасибо за то, что являешься двигателем нашей жизни. Я люблю тебя. Очень больно причинять боль своим близким. Ты исцеляешься только тогда, когда получаешь прощения от тех, кому ее причинил".

Еще Икарди выложил общую фотографию с Нарой в Stories, подписав снимок следующим образом: "Моя любовь". Ванда отписалась от Мауро и сейчас не публикует новые фото с исполнителем.

"Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту семью". Икарди обратился к Ванде в Instagram - изображение 1

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В статье: Мауро Икарди Ванда Нара
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
20.10.2021 в 14:23
на последнем фото баба каких в каждом городе выгон. Причем самая средняя:))Прынцессы пля..
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
20.10.2021 в 14:04
Иди работать, бездельник!
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0
0


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