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"Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту семью". Икарди обратился к Ванде в Instagram
Социальные сети – сила
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди оформил публикацию в Instagram, посвятив ее жене и агенту Ванде Наре. Напомним, пара рассталась из-за измены футболиста.
"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью. Спасибо за то, что являешься двигателем нашей жизни. Я люблю тебя. Очень больно причинять боль своим близким. Ты исцеляешься только тогда, когда получаешь прощения от тех, кому ее причинил".
Еще Икарди выложил общую фотографию с Нарой в Stories, подписав снимок следующим образом: "Моя любовь". Ванда отписалась от Мауро и сейчас не публикует новые фото с исполнителем.
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