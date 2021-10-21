Икарди вернулся к тренировкам с ПСЖ на машине с Вандой

Форвард Мауро Икарди вернулся к тренировкам с "ПСЖ", после затяжной ссоры с женой Вандой Нарой. Она его и привезла на сегодняшнее занятие, сообщает Marca.

Аргентинец ранее с разрешения клуба пропустил несколько занятий по семейным обстоятельствам.

Сообщалось, что Икарди расстается со своей женой Вандой Нарой из-за измены c его стороны. У Мауро с Вандой двое детей.

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Напомним, что Мауро якобы угрожал Ванде разорвать контракт с "ПСЖ", чтобы заставить её вернуться. В таком случае финансовые обязательства за разрыв соглашения легли бы на неё, так как она его агент.