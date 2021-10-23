Почеттино: Икарди психологически силен. Он доступен для игры

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал состояние нападающего Мауро Икарди.

"Икарди психологически силен. Он был не с нами, когда мы играли с "Лейпцигом", но сегодня утром он тренировался и будет завтра в заявке.

Все, начиная от президента клуба и заканчивая футболистами, готовы помогать другим игрокам, готовы поддержать Мауро в любой ситуации. У него все хорошо, он качественно тренировался и доступен для игры", – рассказал Почеттино.