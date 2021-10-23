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Почеттино: Икарди психологически силен. Он доступен для игры
Наставник парижан оценил состояние Мауро
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал состояние нападающего Мауро Икарди.
"Икарди психологически силен. Он был не с нами, когда мы играли с "Лейпцигом", но сегодня утром он тренировался и будет завтра в заявке.
Все, начиная от президента клуба и заканчивая футболистами, готовы помогать другим игрокам, готовы поддержать Мауро в любой ситуации. У него все хорошо, он качественно тренировался и доступен для игры", – рассказал Почеттино.
Напомним, недавно между аргентинским форвардом и его женой Вандой Нарой случился конфликт. Но в итоге пара снова сошлась.
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