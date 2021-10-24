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Лилль – Брест 1:1. Доги теряют очки с аутсайдером

Франция
(1 голосов)

Чемпион уже не тот

Лилль – Брест 1:1. Доги теряют очки с аутсайдером

Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Брест" 1:1

Голы: Дэвид (19) – Февр (32)

"Брест", завсегдатай подвала турнирной таблицы Лиги 1, приехал к чемпиону Франции и отобрал у него очки. В прошлом сезоне команда финишировала аккурат перед зоной вылета, сейчас даже с учётом этой игры находится именно в ней. Казалось бы, после ничьей на "Пьер Моруа" они должны воспрянуть духом и взлететь. Но нет.

Это не "Брест" молодец (хотя и не без этого), это "Лилль" настолько деградировал. Естественно, в концовке гости откровенно тянули время. Но до этого игра была вполне себе ничейная.

"Лилль" довольно рано повёл. На 19-й минуте Фонте из глубины вывел Дэвида сам на сам, тот шикарно разобрался с защитой и забил очередной гол. Если кто в этом сезоне у "догов" и радует, так это канадец. Спустя пару минут Йылмаз выстрелил в штангу, а мог удвоить. Собственно, переломный момент в матче.

Вскоре гости заработали штрафной недалеко от ворот Грбича. Ромен Февр исполнил идеальный штрафной, и как оказалось, поставил точку в игре. После перерыва "Брест" перестроился, даже огрызался в контратаках, и "Лилль" не смог ничего поделать.

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В статье: Брест Лилль
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