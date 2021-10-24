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Суарес: Месси заслужил Золотой мяч. Думаю, у Лео нет конкурентов

Франция
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Экс-партнер по команде оценил шансы аргентинца

Суарес: Месси заслужил Золотой мяч. Думаю, у Лео нет конкурентов

AS

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Форвард "Атлетико" Луис Суарес рассказал о том, что вингер "ПСЖ" Лионель Месси должен получить "Золотой мяч" в этом году.

"Я думаю, Лео заслужил "Золотой мяч", потому что на личном уровне он провел прекрасный год, несмотря на то, что с "Барселоной" выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги, выиграл Кубок Америки, на котором тоже стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это лишь увеличивает его шансы.

Месси заслужил эту награду, потому что столько выиграл как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая "Золотой мяч", нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что это за игрок, что он делает год за годом. Я думаю, у Лео нет конкурентов", – сказал Суарес.

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Золотой мяч ПСЖ
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Источник:
Ole

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