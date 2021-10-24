Лига 1. Невероятный камбек Ниццы против Лиона, Ренн вырвал победу у Страсбура

Лига 1, 11-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Лион" 3:2

Голы: Атталь (81), Делор (89, пен), Гессан (90+2) – Экамби (35), Ауар (68)

Удаление в составе "Лиона": Кадевере (85)

“Ницца” совершила невероятный камбек в матче с конкурентом за место в Лиге Чемпионов, обыграв “Лион”, уступая в счёте 0:2 за 10 минут до конца основного времени матча. Чудотворный Кристоф Галтье продолжает уничтожать всех в Лиге 1, а “орлы” поднимаются на третью строчку.

До 70 минуты гости уверенно вели за счёт двух голов на чистом индивидуальном мастерстве, пользуясь ошибками голкипера “Ниццы” Бенитеса. Сначала Боатенг выдал гениальный пас через всё поле, и Экамби со второй попытки таки забил. А потом Бенитес пропустил мяч под рукой после дальнего выстрела Ауара.

Но “орлы” не сдались, и заслуженно перевернули игру. Аталь отыграл один мяч на 81-й минуте после сольного забега в штрафную, а потом ошибаться стали уже игроки “Лиона”. Кадевере получил прямую красную за грубую игру, а Эмерсон привёз пенальти. Делор уверенно сравнял.

Победу хозяевам принёс их выпускник Гислен Гессан, забив первый гол за родную команду, завершил быструю атаку точным ударом в нижний угол. Лучший момент для дебютного мяча за клуб и не придумаешь.

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Страсбур" 1:0

Гол: Агерд (82)

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – Мец" 4:1

Голы: Саид (14, 37), Ганаго (83), Франковски (90) – Де Превиль (33)

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Бордо" 1:1

Голы: Лапорт (76) – Элис (46)

Удаление в составе "Бордо": Онана (86)

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Труа" 1:2

Голы: Абдельхамид (6) - Балде (41), Шавалерин (65)

Удаление в составе "Реймса": Гравийон (90+3)