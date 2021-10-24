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Дзанетти: Месси должен выиграть Золотой мяч. Он всегда играет ключевую роль

Франция
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Эксперт высказал свое мнение

Дзанетти: Месси должен выиграть Золотой мяч. Он всегда играет ключевую роль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист сборной Аргентины и "Интера" Хавьер Дзанетти дал комментарий о том, кто должен получить "Золотой мяч":

"Как по мне, Месси должен выиграть "Золотой мяч". Он по-прежнему отличается от остальных, всегда играет ключевую роль. Речь идет о сути футбола.

Его показатели впечатляют с тех пор, как он начал играть в футбол, будь то в Европе или сборной Аргентины. И теперь, после стольких лет в качестве капитана и лидера, ему удалось выиграть Кубок Америки и осчастливить всю страну.

Я считаю, он заслуживает того, чтобы ему снова вручили "Золотой мяч", – сказал Дзанетти.

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В статье: Лионель Месси Хавьер Дзанетти Золотой мяч ПСЖ
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Источник:
Ole

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