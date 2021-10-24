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Дзанетти: Месси должен выиграть Золотой мяч. Он всегда играет ключевую роль
Эксперт высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-футболист сборной Аргентины и "Интера" Хавьер Дзанетти дал комментарий о том, кто должен получить "Золотой мяч":
"Как по мне, Месси должен выиграть "Золотой мяч". Он по-прежнему отличается от остальных, всегда играет ключевую роль. Речь идет о сути футбола.
Его показатели впечатляют с тех пор, как он начал играть в футбол, будь то в Европе или сборной Аргентины. И теперь, после стольких лет в качестве капитана и лидера, ему удалось выиграть Кубок Америки и осчастливить всю страну.
Я считаю, он заслуживает того, чтобы ему снова вручили "Золотой мяч", – сказал Дзанетти.
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