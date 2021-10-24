Марсель - ПСЖ 0:0. Сухое Ле Классико

От і вирішуйхто відбивсяПроте гості виглядало, що матч ЛЧ відхаркували... чи трошечки розслабилисяІ знов ледь не погоріли... Мессі... з одного боку вже "не соромиться" володіти м'ячом, але зіграв не на своєму рівні.Дивує, що судді справедливо вигнавши Хакімі, не стали розбирати момент з Мбаппе...Там Кільяну навіть в ікру шипами дісталося. В АПЛ за таку виходку Погба вигнали! Ну і вихідки ультрас... взагалі БОЖЕВІЛЛЯ!