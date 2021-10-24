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Марсель - ПСЖ 0:0. Сухое Ле Классико

Франция
(1 голосов)

Традиционно нервное дерби Франции

Марсель - ПСЖ 0:0. Сухое Ле Классико

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Пари Сен-Жермен 0:0

Марсель: Лопес - Перес, Чалета-Цар, Салиба, Ронжье (Де ла Фуэнте, 71) – Камара (Гуйе, 71), Гендузи – Ундер (Сантос, 78), Пайет, Лирола - Милик (Дьенг, 78)

ПСЖ: Навас - Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Данилу, Верратти (Гейе 45+4) – Ди Мария (Керер, 61), Неймар (Вейналдум, 83), Месси – Мбаппе

Желтая карточка: Ронжье (18) – Данилу (85), Маркиньос (85)

Удаление: Хакими (90)

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.10.2021 в 23:55
От і вирішуй хто відбився Проте гості виглядало, що матч ЛЧ відхаркували... чи трошечки розслабилися І знов ледь не погоріли... Мессі... з одного боку вже "не соромиться" володіти м'ячом, але зіграв не на своєму рівні. Дивує, що судді справедливо вигнавши Хакімі, не стали розбирати момент з Мбаппе... Там Кільяну навіть в ікру шипами дісталося. В АПЛ за таку виходку Погба вигнали! Ну і вихідки ультрас... взагалі БОЖЕВІЛЛЯ!
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