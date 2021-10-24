Франция
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Марсель - ПСЖ 0:0. Сухое Ле Классико
Традиционно нервное дерби Франции
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Лига 1, 11-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Пари Сен-Жермен 0:0
Марсель: Лопес - Перес, Чалета-Цар, Салиба, Ронжье (Де ла Фуэнте, 71) – Камара (Гуйе, 71), Гендузи – Ундер (Сантос, 78), Пайет, Лирола - Милик (Дьенг, 78)
ПСЖ: Навас - Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Данилу, Верратти (Гейе 45+4) – Ди Мария (Керер, 61), Неймар (Вейналдум, 83), Месси – Мбаппе
Желтая карточка: Ронжье (18) – Данилу (85), Маркиньос (85)
Удаление: Хакими (90)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.10.2021 в 23:55
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