Париж не победил, но доигрывал вдесятером. Видео обзор матча Марсель - ПСЖ 0:0

"Ле Классик" вчера было и во Франции: на "Велодроме" встречались "Марсель" и ПСЖ. Абсолютный лидер лиги, представляющий Париж, одержать победу не смог. Правда, доигрывала команда Маурисио Почеттино поединок вдесятером: в начале второго тайма за фол последней надежды поле покинул Хакими. Дальше больше атаковал "Олимпик", но найти свой момент не смог.

В пятнадцати последних матчах "Марсель" только однажды обыгрывал парижан. А без учёта победы осенью 2020-го, в последний раз "Пари Сен-Жермен" проигрывал одному из самых принципальных соперников ещё в 2011-м.

Несмотря на осечку Париж продолжает уверенно возглавлять таблицу Лиги 1. В семи очках позади "Ланс". "Марсель" делит с "Ренном" четвёртое-пятое места: этот дуэт отстаёт от ПСЖ на десять баллов.

Лига 1, 11-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Пари Сен-Жермен 0:0