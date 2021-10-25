Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Париж не победил, но доигрывал вдесятером. Видео обзор матча Марсель - ПСЖ 0:0
Соперники забили по голу, которые после ВАР были отменены
Фото: twitter.com/ligue1ubereats / Автор неизвестен
"Ле Классик" вчера было и во Франции: на "Велодроме" встречались "Марсель" и ПСЖ. Абсолютный лидер лиги, представляющий Париж, одержать победу не смог. Правда, доигрывала команда Маурисио Почеттино поединок вдесятером: в начале второго тайма за фол последней надежды поле покинул Хакими. Дальше больше атаковал "Олимпик", но найти свой момент не смог.
В пятнадцати последних матчах "Марсель" только однажды обыгрывал парижан. А без учёта победы осенью 2020-го, в последний раз "Пари Сен-Жермен" проигрывал одному из самых принципальных соперников ещё в 2011-м.
Несмотря на осечку Париж продолжает уверенно возглавлять таблицу Лиги 1. В семи очках позади "Ланс". "Марсель" делит с "Ренном" четвёртое-пятое места: этот дуэт отстаёт от ПСЖ на десять баллов.
Лига 1, 11-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Пари Сен-Жермен 0:0
Популярное сейчас
- Реал бьет Барсу, унижение МЮ, шедевр Цыганкова. Главные новости за 24 октября
- Серия А. Интер - Ювентус 1:1. Перемирие в новой войне
- Йовичевич: Только со своими основными исполнителями Динамо смогло одолеть нас
- Икарди вернулся к тренировкам с ПСЖ на машине с Вандой
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО