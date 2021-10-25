  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Полиция закрывала щитами. На корнерах с трибун Марселя в Неймара летели различные предметы
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полиция закрывала щитами. На корнерах с трибун Марселя в Неймара летели различные предметы

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец "нарасхват"

Полиция закрывала щитами. На корнерах с трибун Марселя в Неймара летели различные предметы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французские полицейские закрывали щитами форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара во время корнеров, которые бразилец подавал во время поединка 11-го тура Лиги 1 c "Марселем" (0:0).

Читайте такжеМарсель - ПСЖ 0:0. Сухое Ле Классико

Стражи порядка защищали звездного футболиста от предметов, которые на приличной скорости летели в него с фанатской трибуны "провансальцев".

Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме коллективы Почеттино и Сампаоли обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены после подсказок VAR. В начале второго тайма парижане остались в меньшинстве, Хакими был удален.

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 11 матчах 28 очков. "Марсель" (18 баллов) – на четвертой позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
25.10.2021 в 10:33
многие фанаты Марселя вообще не считают себя французами, на Велодроме ненавидят Париж во всех его проявлениях. так что на месте Неймара мог оказаться хоть Мбапик, хоть кто угодно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...