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Полиция закрывала щитами. На корнерах с трибун Марселя в Неймара летели различные предметы
Бразилец "нарасхват"
Getty Images / Global Images Ukraine
Французские полицейские закрывали щитами форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара во время корнеров, которые бразилец подавал во время поединка 11-го тура Лиги 1 c "Марселем" (0:0).
Стражи порядка защищали звездного футболиста от предметов, которые на приличной скорости летели в него с фанатской трибуны "провансальцев".
Madness at Marseille ????⚠️pic.twitter.com/dCsks212ND— 433 (@433) October 24, 2021
Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме коллективы Почеттино и Сампаоли обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены после подсказок VAR. В начале второго тайма парижане остались в меньшинстве, Хакими был удален.
"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 11 матчах 28 очков. "Марсель" (18 баллов) – на четвертой позиции.
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