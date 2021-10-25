Полиция закрывала щитами. На корнерах с трибун Марселя в Неймара летели различные предметы

Французские полицейские закрывали щитами форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара во время корнеров, которые бразилец подавал во время поединка 11-го тура Лиги 1 c "Марселем" (0:0).

Стражи порядка защищали звездного футболиста от предметов, которые на приличной скорости летели в него с фанатской трибуны "провансальцев".

Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме коллективы Почеттино и Сампаоли обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены после подсказок VAR. В начале второго тайма парижане остались в меньшинстве, Хакими был удален.

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 11 матчах 28 очков. "Марсель" (18 баллов) – на четвертой позиции.