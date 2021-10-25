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Месси и Неймар получили худшие оценки в матче с Марселем от L'Équipe

Франция
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Месси снова не забивает

Месси и Неймар получили худшие оценки в матче с Марселем от L'Équipe

Фото: bein sports USA / Автор: неизвестен

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Французское издание L'Équipe оценило выступление футболистов в матче 11-го тура французской Лиги 1 "Марсель" — "Пари Сен-Жермен" (0:0).

Лучшими игроками встречи стали футболисты "Марселя" Вильям Салиба, Пау Лопес и Маттео Гендузи, а также игрок парижан Маркиньос. Все они получили по 7 баллов. Худшие оценки получили полузащитник Димитри Пайет (5), а также Лионель Месси (4) и Неймар (3).

"ПСЖ", набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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В статье: Марсель (Франция) Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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