Французское издание L'Équipe оценило выступление футболистов в матче 11-го тура французской Лиги 1 "Марсель" — "Пари Сен-Жермен" (0:0).

Лучшими игроками встречи стали футболисты "Марселя" Вильям Салиба, Пау Лопес и Маттео Гендузи, а также игрок парижан Маркиньос. Все они получили по 7 баллов. Худшие оценки получили полузащитник Димитри Пайет (5), а также Лионель Месси (4) и Неймар (3).

"ПСЖ", набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.