Месси главный претендент на Золотой мяч, по версии Goal.com

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг претендентов на Золотой мяч в этом году. По версии издания, главный претендент – Лионель Месси, а не роберт Левандовский.

В 2021 году Лионель забил 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с "Барселоной".

На второй строчке располагается нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Третьим идет полузащитник "Челси" Жоржиньо. Он победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, сыграв важнейшую роль в своих командах.

Четвертым стал полузащитник Нголо Канте ("Челси"), пятым – Карим Бензема ("Реал"), шестым – Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), седьмым – Ромелу Лукаку ("Челси"), восьмым – Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд"), девятым – Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), а десятым – Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.