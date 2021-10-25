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Месси главный претендент на Золотой мяч, по версии Goal.com
Редакция издания за аргентинца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сайт Goal.com опубликовал рейтинг претендентов на Золотой мяч в этом году. По версии издания, главный претендент – Лионель Месси, а не роберт Левандовский.
В 2021 году Лионель забил 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с "Барселоной".
На второй строчке располагается нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.
Третьим идет полузащитник "Челси" Жоржиньо. Он победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, сыграв важнейшую роль в своих командах.
Четвертым стал полузащитник Нголо Канте ("Челси"), пятым – Карим Бензема ("Реал"), шестым – Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), седьмым – Ромелу Лукаку ("Челси"), восьмым – Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд"), девятым – Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), а десятым – Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
Церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.
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