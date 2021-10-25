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Месси главный претендент на Золотой мяч, по версии Goal.com

Франция
(1 голосов)

Редакция издания за аргентинца

Месси главный претендент на Золотой мяч, по версии Goal.com

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг претендентов на Золотой мяч в этом году. По версии издания, главный претендент – Лионель Месси, а не роберт Левандовский.

В 2021 году Лионель забил 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с "Барселоной".

На второй строчке располагается нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Третьим идет полузащитник "Челси" Жоржиньо. Он победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, сыграв важнейшую роль в своих командах.

Четвертым стал полузащитник Нголо Канте ("Челси"), пятым – Карим Бензема ("Реал"), шестым – Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), седьмым – Ромелу Лукаку ("Челси"), восьмым – Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд"), девятым – Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), а десятым – Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

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Церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
25.10.2021 в 20:07
Роналду будет выше.
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