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"Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
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Getty Images / Global Images Ukraine
Ванда Нара, агент и возлюбленная нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, объявила о воссоединении с аргентинцем у себя в Instagram.
"Фотографии, которые я загружала в последние месяцы, показывают, насколько мы счастливы. От того, что произошло, мне было очень больно. Я каждый день просила Мауро о разводе. Когда он понял, что пути назад нет, он сказал мне, что мы не можем так продолжать, что если расставание – единственный способ положить конец этой боли, то мы должны это сделать. Мы пошли к адвокату".
"Через два дня Мауро принял все условия, и мы подписали договор. На следующий день он написал мне письмо. Такое, какое никто никогда не писал мне: "Я дал тебе все, и у тебя есть все, я надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым". И тут я кое-что поняла: имея все, я ничего не имею, если я не с ним. Я уверена, что этот тяжелый момент, который мы переживаем, укрепит нас как пару и как семью. Важно то, что у нас обоих была возможность положить конец нашей 8-летней истории, но, устав от слез, мы снова свободно выбрали друг друга. Я люблю тебя, Мауро Икарди".
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