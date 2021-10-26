"Я не смогу его убить". Защитник сборной Франции провел 39 лет в коме. ВИДЕО

Футбол приносит много эмоций, но не всегда они светлых тонов. Наша сегодняшняя история об очень классном французском футболисте, которого большинство знает не по игре на поле, а из-за проблем со здоровьем. Жан-Пьер Адамс 39 лет провел в коме, и в 2021 году эта история завершилась. Теперь в видеоформате мощный текст Романа Синчука о том, насколько болезненной может быть жизнь.