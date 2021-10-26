Франция
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"Я не смогу его убить". Защитник сборной Франции провел 39 лет в коме. ВИДЕО
История, о которой вы могли не слышать
Футбол приносит много эмоций, но не всегда они светлых тонов. Наша сегодняшняя история об очень классном французском футболисте, которого большинство знает не по игре на поле, а из-за проблем со здоровьем. Жан-Пьер Адамс 39 лет провел в коме, и в 2021 году эта история завершилась. Теперь в видеоформате
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