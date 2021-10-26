  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марко Верратти пропустит около месяца из-за травмы
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Верратти пропустит около месяца из-за травмы

Франция
(1 голосов)

Игрок не сыграет в матче Лиги чемпионов

Марко Верратти пропустит около месяца из-за травмы

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти пропустит 4 недели из-за травмы. Как пишет пресс-служба французского клуба, у игрока травма левой косой мышцы бедра.

Повреждение 28-летний итальянец получил в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:0).

Верратти точно пропустит игру "ПСЖ" с "Лейпцигом" (3 ноября) в Лиге чемпионов и минимум 3 матча чемпионата страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Верратти ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...