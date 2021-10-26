Франция
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Марко Верратти пропустит около месяца из-за травмы
Игрок не сыграет в матче Лиги чемпионов
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти пропустит 4 недели из-за травмы. Как пишет пресс-служба французского клуба, у игрока травма левой косой мышцы бедра.
Повреждение 28-летний итальянец получил в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:0).
Верратти точно пропустит игру "ПСЖ" с "Лейпцигом" (3 ноября) в Лиге чемпионов и минимум 3 матча чемпионата страны.
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