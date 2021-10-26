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Источник: Мбаппе окончательно определился с будущим. Он уже согласовал контракт с Реалом
Мало что может повлиять на его решение
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе окончательно решил перейти в "Реал", сообщил Джанлука Ди Марцио в передаче Eleven Sports. Француз уже согласовал контракт с мадридом.
????| Mbappe already has a contract with Real Madrid. He can't sign until February. Only an incredible surprise can change this final decision by Kylian (Mbappe). He has already decided. @DiMarzio on @ELEVENSPORTSPL [????]— Madrid Xtra. (@MadridXtra) October 26, 2021
Тем не менее, он сможет подписать соглашение не ранее февраля.
Сообщается, что Килиан уже принял окончательное решение и только очень большая неожиданность может заставить его передумать.
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. Таким образом, в "Реал" он перейдет свободным агентом.
Летом "Реал" несколько раз пытался подписать Килиана и последнее предложение было более чем в 200 миллионов евро. "ПСЖ" отказался продавать нападающего, рассчитывая продлить соглашение.
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