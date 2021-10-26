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Источник: Мбаппе окончательно определился с будущим. Он уже согласовал контракт с Реалом

Франция
(3 голосов)

Мало что может повлиять на его решение

Источник: Мбаппе окончательно определился с будущим. Он уже согласовал контракт с Реалом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе окончательно решил перейти в "Реал", сообщил Джанлука Ди Марцио в передаче Eleven Sports. Француз уже согласовал контракт с мадридом.

Тем не менее, он сможет подписать соглашение не ранее февраля.

Сообщается, что Килиан уже принял окончательное решение и только очень большая неожиданность может заставить его передумать.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. Таким образом, в "Реал" он перейдет свободным агентом.

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Летом "Реал" несколько раз пытался подписать Килиана и последнее предложение было более чем в 200 миллионов евро. "ПСЖ" отказался продавать нападающего, рассчитывая продлить соглашение.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Ардалион (землянин)
26.10.2021 в 23:58
Очень большая неожиданность в размере 300 млн евро сможет заставить передумать Мбаппе.
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Цап-царап (Харків)
26.10.2021 в 22:49
А бы не короновирус ...
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