Проститутка ограбила игрока ПСЖ во время остановки на светофоре

Издание Le Parisien сообщает, что неназванный игрок "Пари Сен-Жермен" вчера вечером, 26 октября, был ограблен в собственной машине. Футболист остановился на светофоре возле городского парка под названием "Булонский Лес" (запад Парижа).

На место происшествия была вызвана полиция. По информации источника, на светофоре в машину вошла проститутка, которая украла бумажник и телефон исполнителя.

Сообщается, что все имущество было успешно возвращено футболисту парижан. Он оставляет за собой право подать жалобу на сумму около 200 евро.