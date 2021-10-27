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Проститутка ограбила игрока ПСЖ во время остановки на светофоре
Из серии "И такое бывает"
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Издание Le Parisien сообщает, что неназванный игрок "Пари Сен-Жермен" вчера вечером, 26 октября, был ограблен в собственной машине. Футболист остановился на светофоре возле городского парка под названием "Булонский Лес" (запад Парижа).
На место происшествия была вызвана полиция. По информации источника, на светофоре в машину вошла проститутка, которая украла бумажник и телефон исполнителя.
Сообщается, что все имущество было успешно возвращено футболисту парижан. Он оставляет за собой право подать жалобу на сумму около 200 евро.
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