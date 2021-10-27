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Стало известно имя футболиста ПСЖ, которого ограбила проститутка-трансвестит
Удивительная история остановки на светофоре
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Жертвой стал полузащитник "парижан" Андер Эрера, сообщает GFFN со ссылкой на 20 Minutes и L’Équipe.
32-летний хавбек вечером вторника остановился у светофора у Булонского леса, городского парка на западе Парижа.
В этот момент в автомобиль села проститутка-трансвестит и забрала кошелек и телефон футболиста. Затем пассажирка потребовала у игрока высадить ее в определенном месте в обмен на возврат телефона.
Футболист сообщил о происшествии в полицию. Ущерб оценивается в 200 евро, сам Эррера не пострадал.
Андер перешел в "ПСЖ" из "Манчестер Юнайтед" в качестве свободного агента в июле 2019-го. В этом сезоне игрок провел 14 матчей.
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